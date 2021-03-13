變性網紅罔腰上月在IG自曝有喜，引來眾人質疑，連衛生福利部、高雄市衛生局相繼喊查，今(13日)凌晨她在臉書發文致歉，認了其實從沒懷孕，網友卻質疑她道歉文找人代筆，罔腰稍早回應媒體，強調該篇文章都是她自己寫的，她自認頭腦不好，熬夜花了很多時間改錯字，直說：「道歉文還是要正經一點吧」。

罔腰上月曬出超音波照片，自稱有3個月身孕，男友還稱她做了「人體測試」，費用天價，引來高雄市衛生局介入發函請她說明，罔腰原本不願承認懷孕僅是烏龍一場，今態度180度大轉彎，還原來龍去脈說是因為家人有喜事，想說如果會發生在自己身上不知道是什麼感覺，才會跟男友拍摸肚皮照片，沒想到引發爭議。

罔腰強調道歉文都是她寫的。（圖／翻攝自wen06.15 IG）

文中罔腰強調，事發不久她接到媒體詢問，當時她就說了實話，是肚子有問題有在服用藥物，後悔沒有發文回應，無奈引發後續風波，她感到十分遺憾，聽聞有些傳言說她的舉動是在嘲笑不孕女性，絕非她本意，之後她會反省所作所為，也為被她誤導的網友致上歉意。

對於罔腰的道歉文，高雄市衛生局表示，此案已經進入調查程序，無法公開進度，但如果發布了影響公共安寧的文章，就有可能觸犯社會秩序維護法，不會因為一篇道歉文停止調查，而罔腰的道歉信會一併移送往司法機關審酌。

據《ETtoday星光雲》報導，許多網友質疑這篇道歉文跟罔腰平日用字遣詞不同，懷疑她是找人幫忙寫出，罔腰澄清整篇文章確實都是她寫的，是特別為了若讓不孕症或跨性別網友感到受傷做出的彌補，「我可是經歷多次修飾，都沒睡覺」，也說要把文章寫完善很難，「畢竟我頭腦不好，要多方詢問意見」，稍早她也在IG限時動態掛保證沒找代打，「為了改文章的字，我真的整夜沒睡那種，好疲勞，為了工作，準備化妝」。

(中時新聞網)