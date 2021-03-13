霧社櫻花瓣潔白如雪。（新竹林區管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

北台灣最大的霧社櫻，邁入最佳觀賞期，位於觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，雪白櫻花盛開了，林務局新竹林區管理處表示，今年受年初數波寒流影響，開花時間稍晚約1周，想一睹霧社櫻絕美風采的民眾，可把握未來2周最美花期前往賞櫻。

新竹林區管理處表示，霧社櫻是台灣特有種櫻花，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此被稱為「霧社櫻王」，是觀霧地區的地標。

霧社櫻花瓣潔白，有別一般常見花瓣緋紅的山櫻花，因此偶爾被民眾誤認是梅花，霧社櫻也因花瓣潔白，在花瓣掉落時猶如細雪紛飛的3月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，吸引眾多遊客慕名上山賞花，霧社櫻王花開程度已達6至7成，預計花期還能持續2周。

資深林務人員口述表示，林務局於1963年設立工作站時，這株霧社櫻就在現地，當時其直徑約2、30公分，換算約樹齡約2、30年。但另有一說霧社櫻1920年代就屹立至今，已近百年之久，可惜無具體考證，不過資料顯示它確是北台灣最大的霧社櫻。

霧社櫻盛開之際，整株一片雪白，隨風飄逸宛如流動瀑布，十分壯觀而美麗，靠近觀看又發現小白花是鈴鐺狀，偶爾可看到野鳥和蜜蜂穿梭覓食，美景讓人驚艷。

(中時 )