一名居住在高雄的女子阿雯（化名）婚後2年發覺丈夫外遇，甚至小三在兩人補辦婚宴時，到場拍照挑釁，人夫疑似兩個都不願意得罪，壓力過大選擇輕生了結性命。阿雯在整理其遺物時，發現諸多人夫外遇的證據，一氣之下提告求償100萬。高雄地院日前結審，認小三確實侵害配偶權，判須賠36萬元。可上訴。

據判決書指出，正宮阿雯主張與丈夫自結婚2016年3月登記，不料，結婚短短兩年的時間，阿雯卻在2018年12月間接到小三打給人夫的電話，阿雯一聽臉瞬間轉綠，不僅宣示正宮的身分，也嚴正告誡她不要再聯繫人夫。

正宮控訴，小三不僅未因此與人夫斷開聯繫，反而還在2019年2月阿雯與人夫補辦婚宴時，放肆地前往歡宴現場拍照，事後還傳送照片給人夫，意圖挑釁並施加壓力。持續2年的時間，人夫遭阿雯與小三雙面夾擊，疑承受不了精神壓力，在2020年2月間輕生。

原以為三人複雜的糾葛要告一段落時，阿雯在整理人夫的遺物時，翻到了人夫與小三的婚紗照，還發現兩人共同超渡嬰靈的照片，人夫的手機中也充滿與小三鹹濕的訊息，阿雯才驚覺老公背著她搞大別的女人肚子，等等荒唐的行為。阿雯不甘婚姻被介入，遂收集證據向小三提告求償100萬元。

高雄地院審理時，小三聲稱，是男方主動追求她，她並不曉得對方已婚。法官認為，小三傳送的婚禮照片，頂多只會讓男方不快，但並無法對正宮造成傷害；婚紗照與嬰靈照部分，並無法確定拍攝時，人夫是否已婚，難認有侵害配偶權；惟人夫與小三的對話紀錄，小三未否認，且對話內容已超越正常男女分際，也對正宮造成巨大傷害，據此，於2月26日判小三須賠償阿雯36萬元。可上訴。

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