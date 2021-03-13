楊植斗。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強長期街講公投綁大選、反萊豬、礁藻公投及罷免案，他的辦公室主任楊植斗、青年團前總團長田方倫都是街頭固定成員，兩人分別要投入北市大安文山、松山信義區北市議員。羅今在臉書盛讚兩位年輕人是國民黨明日之星，也表達希望培養「更多的羅智強」。

羅智強在臉書說，講到喉嚨都受傷了，現在有團隊陪他一起講，喉嚨的負擔小多了。其中要特別給他的辦公室主任楊植斗一個讚，不但幫他分擔了許多市政法案，現在也練就了台風穩健的街頭演講，能文能武，減輕他不少的負擔。

還有他日前在臉書提到的田方倫也很棒，有他們和他交替演講，他多了一些時間和過往的民眾互動；二位年輕人都很好棒，是國民黨的明日之星。傳承是從政者非常重要的責任，他希望培養更多的羅智強。

據悉，羅智強、田方倫連日街講宣傳藻礁公投，卻碰到民眾一面向他們比中指，一面停下來連署。羅智強在臉書提出此事，表示對於不認同國民黨，還是願意為守護藻礁盡一分力的民眾，他仍感謝，但這除了也是國民黨要反省為何有些民眾不信任國民黨，也說明環境議題、藻礁公投是超越政黨、超越藍綠的。

(中時 )