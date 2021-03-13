美國拜登政府上台後，中美科技戰仍未見緩和。為防止中國5G技術對美國國安的威脅，美國聯邦通訊委員會（FCC）於美東時間12日把5家中國企業納入危害國家安全名單，被制裁的中企包括華為、中興電訊、海能達、海康威視及浙江大華技術。

綜合外媒13日報導，美國聯邦通訊委員會表示，根據2019年通過的法例，把上述5家中國企業納入危害美國國家安全的名單內。

2020年時，FCC已經把華為與中興通訊認定為危害美國國安。FCC署理主席Jessica Rosenworcel強調，針對5家中國企業採取行動，目的是確保美國新一代通訊網絡安全。

報導指出，美國國會在2019年通過「安全及可信賴通訊網路法」(Secure and Trusted Communications Networks Act)，要求FCC確定哪些通訊設備供應商可能危及國家安全。FCC於2020年正式將華為和中興通訊列為通訊網路國安威脅，禁止美國企業動用83億美元政府資金向這兩家企業購買設備。

FCC並在2020年12月提出新規範，要求採用中興通訊和華為設備的美國營運商「拆除並更換」設備，並已制定補償計畫，以補貼規模較小的營運商拆換設備費用，美國國會當月並批准為補償計畫撥出19億美元。

對於美方舉措，華為則在2021年2月向美國聯邦第五巡迴上訴法院遞狀，對FCC的做法提出異議。

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