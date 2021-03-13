美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於3月18日和19日與中共中央政治局委員楊潔篪和國務委員王毅在阿拉斯加會晤。對於中美高層官員本次會談的議題，蘇利文於美東時間12日表示，中美第一階段貿易協議預計不會是會晤的核心問題。

路透13日報導，蘇利文稱，中美第一階段貿易協議預計不會是本次兩國高層會晤的核心問題，美方將向中方傳達對涉及技術的安全風險表示關切，美國也計畫採取步驟，確保其技術不會以不利於美國安全或價值觀的方式被利用。蘇利文並表示，會見中方高層官員時，將對中國在香港的行動表達擔憂。

另據香港信報13日報導，針對香港問題，G7外長於12日發布聯合聲明，指對中國政府修改香港選舉制度的決定表示「嚴重關切」。G7呼籲中國按照「中英聯合聲明」和其他法律義務行事，尊重「基本法」賦予香港的基本權利和自由。

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