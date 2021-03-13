此為2/26、2/27的空汙指數圖。（圖擷自蘇一峰臉書）

台灣2月發生嚴重空汙事件，不只中南部人吸髒空氣，連北部也多日籠罩在空汙紅害，豈料事隔不到一個月，昨（12）日西半部空品指數紅通通一片，彰化大佛不見了，台北101大樓頂部也消失，環保署預告這波紅害將持續6天。對此，胸腔重症醫師蘇一峰說，2周前剛發生一樣的空氣汙染情形，空汙都怪對岸有用嗎？

跨國頂尖研究說，如果只吸一天髒空氣會出人命，根據調查台灣有2萬人死於空汙，顯示空汙已嚴重危害人體的健康。蘇一峰一直在個人臉書持續發聲，呼籲政府和全民重視境內汙染問題，但常被意識型態的網軍洗版圍剿，他們強硬認為台灣空汙就是來自對岸。蘇一峰今早PO出一組對照圖，2周前發生的空氣汙染情形，竟然跟這2天的狀況幾乎一模一樣。

蘇一峰說，台灣無風就空汙嚴重，一吹風空汙就改善，他問大家，空汙來源境內還是境外？空汙都怪對岸有用嗎？他直言，政府甚至有些民眾一直不願面對事實，其實台灣空汙大多來自本土污染。

台灣空汙大多來自本土污染，並非一廂情願的認定，蘇一峰引述2個數據佐證，環保署委外研究指出，台灣空氣汙染1/3來自境外移入，2/3來自境內本土；國衛院研究也揭露，台北的PM2.5有1/4來自境外移入，3/4來自境內本土。2數據攤開來看，將台灣空汙甩鍋給境外移入，絕對不符合事實。

(中時新聞網)