嘉義市港坪運動公園體育館新鋪設的山毛櫸木地板符合國際籃球賽事標準。（廖素慧攝）

嘉義市港坪運動公園體育館綜合球場周邊新鋪設止滑地磚。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠肯定球場地板安裝「可調式基座」可減震，加強保設運動員。（廖素慧攝）

嘉義市港坪運動公園體育館內地板整修完工，新鋪設山毛櫸木地板讓球的回彈力達90％、減震50％以上，打球效能、球員的保護力全面提升，市長黃敏惠表示，這座綜合型球場符合國際籃球賽事標準，媲美國家訓練中心。教育處將爭取HBL高中籃球甲級聯賽來嘉義市舉辦。

嘉義市政府教育處表示，港坪運動公園體育館內地板整修於今年1月25日開工，3月11日完工，3月20、21日迎來嘉義市運動會跆拳道比賽，工程經費約484萬元，山毛櫸木球場地坪面積長34公尺、寬28公尺，約987平方公尺，周邊止滑地磚約616.4平方公尺，共有籃球場1座、排球場1座、羽球場6座。

包商拓盛營造指出，新型山毛櫸木球場地板工程符合國際籃球總會FIBA相關規定，球反彈大於90％以上，即木板彈性佳，球本身回彈率至少90％，且木地板能吸收60％衝擊力，僅有40％的反作用力。

球場滑動係數100，能防止跌倒或滑倒；滾動量負荷能承受1500N（牛頓）的重力，承受得住現場1.2噸籃球架；每1平方公尺安裝11個「可調式基座」，整個地板共安裝1萬857個「可調式基座」，有效減震。

黃敏惠表示，港坪體育館新鋪設的木質地板系統與高雄市左營區國家運動訓練中心等級一致，符合國際籃球賽事標準，「可調式基座」吸收震盪（衝擊力），能保護運動員的膝蓋，維持地板水平，是講求效能、保護力、安全度的精良設施。

黃敏惠表示，市府不斷更新體育場館設備，並將引進更多國內外賽事活動到嘉義市舉辦，促進觀摩學習，進而提升全民運動健身的質量。

市府教育處長林立生表示，將積極爭取HBL（高中籃球甲級聯賽）來嘉義，增加嘉義市的運動量能，打造嘉義籃球發展新高度。

(中時 )