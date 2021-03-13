台中市咖啡產業發展協會為推展台中市大坑生態觀光事業，結合地方與人文，13日舉行「浪漫大坑、農鮮市集」活動，除了特有的農產品，還有精采的表演活動，吸引約3千人次參加，現場氣氛熱絡、歡樂，宛如一場嘉年華會。

主辦單位的台中市咖啡產業發展協會理事長劉敏華表示，透過民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮等推動產地觀光經濟，打造大坑溪畔的福德祠成為休閒遊憩的熱門新景點，吸引更多各地遊客；尤其大坑小農咖啡，已闖出全國知名度。

為提昇大台中地區咖啡種植及採收烘培品質，引領咖啡產業朝合理的產銷發展並提升消費者對咖啡的知能，大坑里長曾朝瑝與洪永固、劉傳瑞等人於2018年發起成立台中市咖啡產業發展協會，目前會員約百人。

莊競程說，大坑坑名產是椪柑、竹筍、文心蘭，現在還有產「日本天皇指定御用的咖啡」，未來社區及學校教育觀摩、技術研發與產業產銷等活動，致力於整合優質的產銷平台，讓咖啡農產收入增加，達到產銷互惠互利的目的。

民進黨立委何欣純參加「浪漫大坑、農坑市集」活動表示，位於北屯區的大坑及位於「屯區」的大里、太平，「雙屯」不但有如鄰居緊鄰，民眾到大坑爬山，也歡迎到太平走走，品嚐當季枇杷，共創雙贏，現場採購8百元的農產品表達支持。

市議員曾朝榮說，現場60攤大坑特有農特產品攤位，歡迎更多人認識大坑名產，百聞不如一見，親自走一趟品嘗帝雉咖啡。吸引更多人體驗大坑好山好水美景，希望進一步成功打造文創市集，發展觀光產業。

「浪漫大坑、農鮮市集」活動，自13日上午9點至下午5點，邀請在地有名的魚丸伯、弄瓦鹹蛋糕、竹筍包、文心蘭協會等農特產等參與設攤，另大坑咖啡，還有美食飲品、特色小農、花卉園藝與文創商品共60攤共襄盛舉。

(中時 )