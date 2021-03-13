香港接連出現接種科興新冠疫苗後死亡個案，港民接種意願大減。身兼政府抗疫專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉，今早(13日)在電台節目坦言，全世界都有出現「疫苗猶豫」現象，而香港開展疫苗計劃已超過兩星期，暫時只有約16萬人接種，僅佔全港人口約2.2％。他估計按此速度，需花2年才能全民接種。

梁卓偉稱，港人常認為口罩是防疫靈丹妙藥，事實上其保護力僅有15％至20％，科興疫苗的效用是口罩的3倍，復必泰疫苗更達4至5倍。他明白全世界都有出現「疫苗猶豫」現象，但強調專家對每款疫苗均看了過千頁文件，批准緊急使用是經過深思熟慮，「一定是好處多過風險好多。」

梁卓偉指出，現在約16萬名市民已注射，僅佔全港人口約2.2％，如按此速度，估計需花兩年才能全民接種。直到全民安全前，「無人是真正安全」他呼籲市民珍惜疫苗，尤其復必泰需解凍及稀釋，如放棄接種應取消預約。

他指，歐洲數個國家已停用阿斯利康／牛津疫苗，相信涉及血凝固問題，而香港的數個死亡個案也曾出現心臟栓塞，專家除了研究解剖報告，及比較過去4至5年同時段的不尋常跡象，亦會展開病例對證研究。

梁卓偉表示，當局發放有關長期病患者的具體接種指引，有助醫生為病人打針，但每名病人的病歷及病史都不同，家庭醫生才最清楚其病情是否受控，他提醒未控制好心臟問題的長期病患者，打針前應停一停、看一看，不必急於一時。

(中時 )