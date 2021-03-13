國民黨發起重啟核四公投案，新北市議會民進黨團總召黃俊哲今（13日）表示，市長侯友宜主張「沒有核安就沒有核電」，請問現在重啟核四，市長的態度是什麼？應該清楚表達出來。黨團建議侯應該勸阻國民黨懸崖勒馬，不要再提重啟核四威脅新北市民的生命財產安全。

黃俊哲說，市長這張公投票將要怎麼投？核四已經是全體市民的安全與生活夢魘，為何國民黨仍然主張重啟核四，市長的態度是支持國民黨，還是選擇反對核能與市民站在一起的立場，應該清楚表達出來。

黃俊哲認為，目前新北市石門區的核一廠已經執行除役作業，而侯友宜上任以來，也一再針對核一廠室外乾式貯存設施的水保計畫嚴格把關，凸顯出侯市府對於核能安全的戒慎恐懼，如今，國民黨強力推動重啟核四公投案，力主核能商轉發電。侯市長做為地方政府首長是否能勇敢說出反對國民黨重啟核四的立場。

黃俊哲強調，核四是在國民黨馬英九總統執政時期封存的，如今國民黨卻又推動重啟核四公投，廢核立場搖擺不定，侯市長應該建議國民黨，不該拿新北市民的生命財產做公投。

此外，民進黨中央針對重啟核四公投也做相關民調，其中，若「核四廠耐震係數不足，是否支持重啟核四廠？」有71.8％的民眾不支持重啟核四，支持者僅19.2％，更有84.4％贊成重啟核四前，應該先解決核廢料存放問題，由此可知，民眾對於核能的使用，仍是感到不安與威脅。

黃俊哲痛批，國民黨強力重啟核四公投案，根本是將新北市民推向危險邊緣，未來，倘若重啟核四公投案過關，侯市長對於核四廠的執照與燃料棒的存放能同意嗎？黨團建議侯市長應該勸阻國民黨懸崖勒馬，不要再提重啟核四威脅新北市民的生命財產安全。

(中時 )