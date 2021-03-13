當股債殖利率出現死亡交叉時，該賣股買債嗎？法人表示，參酌過去股債表現，若股債殖利率交叉是因景氣正向帶動公債利率彈升，將有利各類資產表現。

路博邁表示，自2019年底以來，近期再見到美國10年期公債殖利率3月5日收盤價為1.5661％式突破美股標普500指數股利殖利率1.55％，這種情況通常隱含資金短期可能流出股市，因此市場上稱此現象為「死亡交叉」。然而出現此狀況真的不利於風險性資產嗎？答案是「不一定」。

本次股債殖利率交叉背景為反映正向景氣前景，路博邁投信表示，目前股債殖利率交叉是因市場對景氣前景的看法更為正面，進而帶動美債殖利率彈升所引發，較類似2009年4月及2016年11月的狀況，在2009年4月及2016年11月出現「股債殖利率交叉」後，各主要資產類別，包含美股、新興股、投資級債、高收益債以及新興債在出現交叉後的後1個月或是後12個月都能創造相當不錯的報酬率。

總結來說，路博邁投信表示，只要投資人對景氣前景依舊維持正向預期，且整體經濟基本面無虞的狀況下，即便出現死亡交叉也不會改變風險性資產的多頭趨勢，任何回檔都可視為是進場布局的好時機。

(工商 )