近年來，大陸A股上市公司越來越注重研發，研發投入增長明顯。

證券日報13日報導，根據統計，2019年，A股上市公司研發費用共計為人民幣（下同）7,597.84億元，年增長21.52％；2021年以來截至3月12日，已發佈2020年財報的A股上市公司中，有153家公司披露的2020年研發費用共計272.16億元，年增長19.46％。

資料顯示，上述153家公司中，有51家研發費用超過1億元，5家超過10億元；研發費用占營業收入比重超過10％的公司有18家。

(工商 )