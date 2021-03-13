總統府前國策顧問邱垂亮今天於澳洲辭世，享壽84歲。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，深摯感念邱垂亮畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。

邱垂亮1938年出生於台灣苗栗縣，畢業於台大外文系，後獲美國加州州立大學博士學位，1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。他畢生關心台灣的民主自由，曾受聘為總統府國策顧問。

張惇涵上午表示，總統也感念邱垂亮長年來作育英才無數，不僅致力於客家文化的傳承，更對促進台澳友好關係貢獻良多。

張惇涵說，總統盼望邱垂亮的家屬節哀珍重，並責請外交部及駐處給予家屬必要的協助。雖然邱垂亮已離大家遠去，但相信，邱垂亮摯愛台灣的精神將永遠與大家同在。

副總統賴清德也在臉書發文表示，，聽聞邱垂亮驟逝消息，這是台灣重大的損失，十分不捨和難過，也請家屬節哀保重。

副總統表示，邱垂亮一生懷有客家人硬頸本色，以滿腹文采投身倡議民主改革之路，不畏艱難在國際間替台灣發聲、為民主自由奮鬥，心心念念都在為他所熱愛的土地拚搏。 謝謝邱垂亮留給台灣後輩的精神，邱垂亮的理想和堅持，「我們會接續完成，繼續守護台灣得來不易的自由和民主」。

客委會主委楊長鎮在臉書發文表示，邱垂亮一生為台灣民主自由發聲的奉獻已經功德圓滿。

楊長鎮說，大概是1996年，他以業餘研究者身分獲邀在台灣教授協會舉辦的學術研討會發表論文，他的題目是「民族工程學中的客家論述」，而評論人則是令他景仰的邱垂亮。

楊長鎮記得邱垂亮讚許他不同於客家人族譜學奠基者羅香林教授客家學路數的嘗試，並支持從國族主義建構的脈絡下談客家，但也關心他論文發表之後應有何種實際作為。

楊長鎮推崇，「邱老師一生都是介入的、行動的公共知識分子」。

(中央社)