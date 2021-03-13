新北市林口區成台股份有限公司董事長葉德勝於今年1月意外逝世，其子女為紀念亡父，於今（13日）公祭特別捐贈消防局125萬元的消防車輛及裝備器材，及贊助林口區15萬元幸福運轉讚計畫基金。（消防局提供）

新北市林口區成台股份有限公司董事長葉德勝於今年1月意外逝世，其子女為紀念亡父，於今（13日）公祭特別捐贈消防局125萬元的消防車輛及裝備器材，及贊助林口區15萬元幸福運轉讚計畫基金。（消防局提供）

新北市林口區成台股份有限公司董事長葉德勝於今年1月意外逝世，其子女為紀念亡父，於今（13日）公祭特別捐贈消防局125萬元的消防車輛及裝備器材，及贊助林口區15萬元幸福運轉讚計畫基金。

前總統馬英九、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋、前經濟部長尹啟銘、前經濟部長杜紫軍、立委洪孟楷、前立委吳育昇等均到場弔唁。

消防局表示，葉德勝於1976年創立成台股份有限公司，與賢內助林月霞胼手胝足打拼，迄今已達40餘年，秉持對鋼鐵機械方面之專業知識及經驗，投入生產各種種類鋼管，目前為全台種類最多的鋼管製造廠商。

葉德勝經營公司繁忙，仍不忘回饋社會，2007年擔任林口工二工業區理事長，歷經新北升格改制期間，當選連任4任理事長，任內為工業區服務推動產業合作、爭取容積率增加、道路柏油全區更新、寬頻網路設置、汙水地下道更新等。

此外，葉德勝也曾擔任義消顧問團團長，積極參與消防救災及救護事務、時常關心消防弟兄，於過年期間特別慰問不能回家吃團圓飯的值班消防人員，讓異鄉工作的消防員也能感受到家的溫暖。

生前長期關注地方弱勢，持續與林口區公所合作成立食物銀行，提供林口區公所關懷物資照顧將近30位獨居弱勢長者，10年來持續不斷，為了延續葉董長期關懷地方弱勢的精神，今（13日）也特別捐贈15萬元，供林口區公所辦理林口區幸福轉運讚計畫基金，用在獨居或無法自行料理三餐的長者照護上，讓新北長輩得到妥善照顧。

消防局指出，所謂「工欲善其事，必先利其器」，特別感謝捐贈救災車輛、裝備器材及長者關懷基金，市府將會善用這些愛心並發揮最大的效益，持續為市民打造安居、安全、安心的居住環境而努力不懈。

(中時 )