美國前總統川普在1月即將卸任前幾天，國防部以國家安全為由將小米等9家大陸企業列入黑名單，禁止美國人投資，因此小米向美國法院提告違憲，美方初步判決，阻止美國國防部對小米的投資禁令。

1月14日，川普在即將卸任倒數時刻，美國國防部宣布，將小米、中微半導體設備、籮筐技術、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技、大新華航空、中譯語通科技、中國航空集團與中國商用飛機公司等9家陸企，列入涉嫌與大陸軍方有關的黑名單，禁止美國人投資。

隨後，小米在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院對美國國防部和財政部提起法律訴訟，並澄清，小米不屬於中國政府或軍方、也不屬於與中國國防工業基地有關聯的任何實體。

外媒周五（12日）報導，美國聯邦地方法院法官Rudolph Contreras暫時中止美國國防部禁令，認為此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪小米的正當法律程序的權利。Contreras表示，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令防止小米受到「無法彌補的損害」。

對此，小米在聲明中表示，該公司生產的電子產品都是面向普通消費者的，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示認同。小米會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。

以下為小米針對法院判決聲明全文：

小米很欣慰地看到，在美東時間3月12日，法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止13959號行政令對小米的限制。法院通過禁令解除了美國投資者購買及持有小米股票的限制，取消了強製售出小米股票的要求，該禁令立即全面生效。

我們想再次強調，小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易。我們生產的電子產品都是面向普通消費者的。

我們認為，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同。我們會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。

小米是一家年輕、充滿活力的科技公司，多年來，我們為全世界消費者提供了智能手機、智能電視等眾多感動人心、價格厚道的消費電子產品。我們願意繼續與全球合作夥伴共同努力，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。

(中時新聞網)