大內宣破功！輸日香蕉農藥超標6倍 貿易商急回收 13:072021/03/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輸日香蕉農藥超標6倍，貿易商急回收。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收。（翻攝自西本貿易公司官網／林良齊台北傳真） 台灣外銷日本香蕉農藥超標！近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收，對此，農委會農糧署副署長姚志旺坦言確有此事，但僅為個案，其餘的貨櫃均合格。 據農委會統計指出，去年我國香蕉出口至日本達3334公噸、達558萬美金，為最大出口國。 姚志旺表示，百克敏在我國與日本皆為合法用藥，初步瞭解僅有此貨櫃農藥超標，約影響750箱，回收後由日本就地銷毀，目前也已掌握供貨的外銷供果園，後續會加強輔導。 【大內宣破功】香蕉慘被日本退貨 網酸： 民進黨臉丟光了 (中時 ) #台灣 #農藥超標 #香蕉 #日本 #外銷日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣原生樹種最好 雲林植樹節送6種花木 12:042021/03/13 寶島 熱門股－王品 年報亮眼買盤敲進 04:102021/03/13 證券．權證 奈良美智展首日擠爆 民眾籲採預約制 04:102021/03/13 焦點要聞 北台灣最大霧社櫻盛開 宛如雪白瀑布超美 12:192021/03/13 寶島 白色情人節送禮拼愛意 ASUS ZenFone7通路強降7千 07:042021/03/13 科技 全民瘋鳳梨 葡萄遭冷落跌價2成 04:102021/03/13 生活新聞 房仲最大健康宅投資 難在土地整合 04:102021/03/13 財經焦點 美日印澳元首對話 對陸不存幻想 06:222021/03/13 國際 永康飛行場無線羅針所 啟動修復 04:102021/03/13 地方新聞 中國新視野－晶片爭奪戰牽動台美中關係 04:102021/03/13 全球財經 克服水情吃緊 劉德音有信心 04:102021/03/13 財經要聞 春日賞櫻正夯 玫瑰櫻花躍上鬆餅冰淇淋搶攻少女心 13:112021/03/13 旅遊 馬籲學日本以核養綠 別走錯誤的路 04:102021/03/13 焦點要聞 生活熱門新聞 大內宣破功！輸日香蕉農藥超標6倍 貿易商急回收 - 生活 跑外送太累了！男欣喜考上公務員 網友一看搖頭：會後悔 - 生活 賣春遇婦科醫 她2陰道秘密曝光：自嘲完美區分工作生活 - 生活 失智預防最新建議 聽力超重要！名醫：中年要做6件事 - 生活 婚禮主持人變小三！正宮發離婚文怒斬6年情 前夫道歉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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