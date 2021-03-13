近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收。（翻攝自西本貿易公司官網／林良齊台北傳真）

台灣外銷日本香蕉農藥超標！近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收，對此，農委會農糧署副署長姚志旺坦言確有此事，但僅為個案，其餘的貨櫃均合格。

據農委會統計指出，去年我國香蕉出口至日本達3334公噸、達558萬美金，為最大出口國。

姚志旺表示，百克敏在我國與日本皆為合法用藥，初步瞭解僅有此貨櫃農藥超標，約影響750箱，回收後由日本就地銷毀，目前也已掌握供貨的外銷供果園，後續會加強輔導。

(中時 )