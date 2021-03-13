行政院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲近日都在臉書宣布，我國向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範(TGAP)2020 PLUS」獲得日方認可，是繼去年香蕉通過東奧組委會認可後再次成功進軍東奧的水果。沒想到最新消息傳出，台灣出口日本的香蕉因農藥超標問題，已下架回收。

行政院長蘇貞昌開心在臉書宣布，台灣鳳梨進軍東京奧運。（圖片摘自蘇貞昌臉書）

粉專「一級嘴砲技術士」昨（12日）在臉書發文表示，有人在傳台灣的香蕉被日本食品公司Wismettac（日本西本貿易公司）打槍，並稱檢視原始來源，內容大概是這樣講：「超市裡的台灣香蕉被驗到超標的百克敏（Pyraclostrobin），日本容許值是0.02ppm，而這批香蕉是0.12ppm，必須依據食品衛生法第11條3項規定下架回收」，該粉專還諷刺的說，「讓各位受驚真是不豪意思，我們下次會注意。如果吃掉了也關係，因為我們的安全容許值有超前部署，吃了不會影響健康」。

該粉專也表示，百克敏是一種殺菌劑，用來處理香蕉的炭疽，「超標是沒什麼鳥不起」，只是，供貨給日本Wismettac的香蕉源頭是台灣很指標性的社場，後續要怎麼處理就值得關注。

大批網友也在其po文底下留言表示，「台灣人又要吃香蕉皮了，農藥超標！？沒事沒事，把標準放寬十倍就好，反正又不是第一次了」、「百克敏很貴低」、「日本的中共同路人」、「萬一退回來.....每人每天要吃幾斤香蕉了？會不會有農業中毒的問題」、「不是說銷往日本的都是特級貨？其他地區把木瓜做成香蕉樣也會買單」。

《中時新聞網》今實地瀏覽Wismettac網站，發現該網站在今年3月10日確實有發布台灣香蕉回收訊息的公告，內容表示，由於台灣香蕉被驗出殺菌劑百克敏0.12ppm，超過日本容許值的0.02ppm，將依照《食品衛生法》第11條第3款規定下架回收，造成顧客困擾，深感抱歉。

對此，農委會農糧署副署長姚志旺坦言確有此事，但僅為個案，其餘的貨櫃均合格。

資料顯示，農委會2019年6月於日本接連舉辦旗山果菜運銷合作社與日本Wismettac簽訂4.3億元香蕉外銷合約，當時農委會還甚至直播農產外銷採購合作記者會，包括農委會主委陳吉仲、立法委員邱議瑩及莊瑞雄均隨行出席。

(中時新聞網)