澳洲一名女子因患有罕見疾病，因此身上有兩個陰道和子宮，這讓身為性工作者的她坦言，這樣很方便，因為一個陰道可以工作用，另一個則可以留作私生活用，剛好可以將工作與生活區分開來。另她也表示，目前她已成功受孕，右邊子宮中有個寶寶。

根據英國《太陽報》報導，澳洲一名女子米勒（Evelyn Miller）在20歲時發現自己患有「雙子宮畸形」的罕見疾病，因此身上有兩套「生殖器官」，這意味者她有兩個陰道和兩個子宮，因此她也樂觀地說，這樣剛好能將「工作」與「生活」分開。

現年30歲的米勒坦言，罹患這個罕見疾病，讓她在過去八年擔任性工作者時忍受度更高，也更容易區分工作與私人的關係。她還透露，自己右邊的陰道相較於左邊，更容易在性愛過程中達到高潮，因此她選擇將右邊的陰道留作私生活用。

米勒表示，之前擔心會迎來異樣的眼光，因此並不會特別將此事告訴客人，但過去曾接待過一位職業為婦產科醫生的客人，對方在兩人交歡過程中發現異樣，結果當下立刻變成醫學檢查的會面；也有另一位客人發現後則是很害怕，甚至還懷疑她是不是因為接受變性手術失敗，才導致這個狀況。

另米勒聲稱自己的子宮的大小只有常人的一半，兩邊的子宮都可以受孕，甚至能在肚子裡懷上年齡不同的胚胎，不過醫師也告訴她，罹患此病恐讓她難以受孕。不過，米勒也分享好消息，目前她右邊的子宮已成功受孕，正等待小寶寶安全出世。

(中時新聞網)