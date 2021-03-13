109學年度UBL大專棒球聯賽今天移師三重棒球場進行，4強賽首戰北市大靠著開路先鋒邱澤豪2出局後敲出左外野再見安打，助隊以3比2氣走台灣體大，繼90學年度後再闖最終戰。

前4局都未能得分，5局上台體大靠7棒顏郁軒右外野一壘安打先馳得點，不過北市大下一局立刻有所回應，靠著捕手豊暐敲出中外野二壘安打送回壘上2名跑者，一棒逆轉戰局。

握有1分領先優勢的北市大，9局上雖讓台體大追平，下個半局在2出局後邱繼諒觸身球上壘，下一棒的王偉安再補上1支安打，開路先鋒邱澤豪鎖定第一球就出棒攻擊，敲出再見安打氣走台體大。

北市大本學年大專盃一路過關斬將，先是相隔10年再闖4強，今天又繼續將成績向上堆高，教練廖文男賽後直呼感動，「9局上沒能守成，當時就鼓勵球員要堅持到最後。」

北市大上次爭冠已是90學年度，這次再闖最終戰，廖文男說：「這一路走來真的是滿辛苦的，希望明天能夠再創造歷史，且戰且走。」上次隊史奪冠已要追朔到88學年度，明天北市大將和台東大學與國立體大間的勝方爭冠。

北市大先發投手李偉安主投6局，被敲4支安打、投出5次三振及1次四壞球，僅失1分也讓球隊保有追分機會，事實上李偉安國小時就是不錯的投手，但後來比較喜歡打擊選擇蹲捕，卻沒有亮眼表現，大二時在教練建議下又重返投手丘。

已大四的他今年畢業後決定投入中職選秀，希望能夠完成從小設下的夢想，李偉安說：「這是夢想也是目標，希望可以挑戰看看。」

北市大先發投手李偉安主投6局僅失1分。（毛琬婷攝）

(中時 )