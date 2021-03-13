白色情人節即將來臨，是許多情侶、曖昧男女互訴愛意的美好節日。法國設計師品牌Jerome Dreyfuss於新光三越南西店BAGSTAgE專櫃邀請到影視國民男神林柏宏擔任白色情人節一日店長，現場吸引大批粉絲朝聖，讓粉絲們提前與男神共度白色情人節。。

林柏宏在活動現場介紹2021春夏新品，並推薦適合情人節送禮的包款，透露自己喜歡搭配有設計感配件的個性女生：「我覺得包款的風格應該是要符合這個女生的穿搭或個性，整體才會看起來和諧，而包款若再增添一點設計的巧思，也會讓這個女生看起來有個性，Jerome的包款就有這種魔力，雖然低調沒有logo，但他的包款設計會讓女生看起來更有個人魅力，尤其是他的立裁設計，包款形狀都可以維持得很漂亮。」

活動現場的露營小巴士與氛圍也讓林柏宏嚮往搭車上公路旅行，與喜歡的人放飛自我，共度甜蜜浪漫的情人節。一直以來，林柏宏的戲劇或電影作品總是挑戰和詮釋各種不同類型的角色，身為專業演員的他在得知Jerome設計師的特色是將每款女包比擬為情人的時候，他也馬上融入角色將這次的新包款擬人化: 「像杰曼這款包，是一款以法式麵包為原型的肩背包，還有融入70年代的時尚流行元素，像是結合包身的皮帶設計和黃銅，一種復古時尚，會讓我想到西部片的牛仔，不羈有男子氣概又深情的情人；外型優雅的卡洛，容量實用，給人感覺比較務實，有安全感但是會注重打扮的那種情人；里昂比較像是鄰家男孩的情人，沒有距離感好相處，他的魅力比較是需要時間累積，要透過朝夕相處才會感受到；除了這三個情人，我倒覺得品牌經典款寶貝這款還滿俏皮，很多鬼點子和變化，可能會比較接近我自己的個性。」

林柏宏在活動現場介紹2021春夏新品，並推薦適合情人節送禮的包款。（邱映慈攝）

本季重點新色與材質還有沼澤綠鱷魚壓紋犢牛皮、木玫瑰小羊皮、羅蘭紫小羊皮、卡其綠豹紋、香檳金蟒蛇皮、米白色鱷魚壓紋、海軍藍、櫻桃紅等。活動當天林柏宏也以一日情人的身分為現場粉絲挑選適合搭配的包款，近距離的撩人情話與貼心互動，讓粉絲們又驚又喜，也讓粉絲們提前與男神共度白色情人節。

Jerome Dreyfuss一直以來秉持愛地球、環保的理念，隨著氣候變遷與全球暖化的情勢，更加堅信減少產量可以有效遏止消費主義的浪費，製作的材料也絕對是來自永續經營的農牧業。自2019年開始，Jerome Dreyfuss每製作一個包包即捐出一歐元，每售出一款包包即捐出3.5歐元給保育協會「森林之心」進行生態環境捐助計畫。

(中時新聞網)