獨／國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」【政新鮮】

中廣董事長趙少康年初重返國民黨，卻因不符黨齡滿一年的資格恐無法參選黨主席，日前國民黨秘書長李乾龍也說，黨主席選舉施行細則規定得很清楚，現在中常會沒人敢提出修改意見，大家都怕再次陷入「因人設事」爭議。對此已宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中聲援趙少康，呼籲國民黨中央應做到「對當事人尊重」，不要先褒後棄。

張亞中表示，李乾龍的談話，基本上表明了黨中央的立場，也等於是「提醒」各中常委，不需主動討論此案。如果成真，趙少康就無資格參選黨主席了。相較於一個多月前的熱絡，現在則是冷酷無情，黨中央又上演了一幕「先褒後棄」的宮廷戲碼。

張亞中指出，國民黨主席的選舉資格一向受人詬病，特別是必須具備有中央委員或中評委身份，這個條件等於為參選主席設了一座高牆。他在去年黨主席選舉時，曾經建議黨中央取消這個落後的規定（因為總統選舉也沒有參選人必須有從政資格的條件），但是黨中央理都不理。

張亞中表示，自己半年前再向黨中央爭取中評委資格，黨中央仍不理會。今年趙少康向黨中央要中評委時，黨中央立刻歡喜的雙手奉上。不過，從李乾龍的談話看來，在黨中央心目中，趙少康的份量雖然比張亞中重要，但比郭台銘還是差了些。前年，黨中央想盡辦法為郭台銘打開參選的資格限制，而今年只同意給趙少康開第一道門，似乎不準備打算開第二道門，即參選人需入黨一年，而非四個月的限制。

張亞中指出，這就是國民黨在黨務上最大的問題。有人批評「人事制度」是有人事講人事，沒人事講制度。而國民黨所謂的「參選辦法」則是：面對大咖，說可找出能贏得選舉的人最重要；面對小咖，就說一切按辦法來最重要。所謂的「因人設事」，其實不是依當事人，而是依當權者的當時需要而設事。整體而言，太多的「為私」，而少「為公」的色彩。

張亞中說，國民黨的黨務有太多需要改革了，而不是動不動就拿出陳年辦法來做擋箭牌。舉例而言，黨主席選舉難道不應該把中央委員或中評委的資格限制拿掉？中常委難道不應該由黨員直選產生？現任黨主席已上任一年多了，卻沒有任何改變，今年的中央委員或中常委選舉仍然是由換票聯盟主導，所有陋習也不會改，國民黨在民眾心中還是那個老舊陳腐的形象。

張亞中強調，國民黨的黨務必須全面革新，否則如換柱、郭台銘、趙少康參選所引發的問題，特別是「找強棒」或「按制度」兩者孰應優先的問題，必然還會繼續困擾著國民黨。但國民黨的問題還不僅在此，領導階層的「大小眼」、「心口不一」、「前後不一」、「前恭後拒」、「先褒後棄」的心態與態度更是極大問題。

張亞中認為，趙少康是個強棒，也很有社會影響力，國民黨應該珍惜這樣的人才，而不應該不自覺地把人才給消費了。洪秀柱、郭台銘的遭遇不正是如此嗎？現在的黨中央既然已經給趙少康開了一道門，不管是否要給他開第二道門，都應該給予當事人一定的「尊重」。

張亞中認為，從「尊重」這個角度來看，面對趙少康參選黨主席資格問題，黨中央應該要尊重中常委並主動提案請中常委討論，而不必先代為回答。更重要的是，要尊重當事人，應該主動邀請趙少康列席中常會參與相關討論，充分對話後，再由中常委決議之。

張亞中質疑，從換柱、郭台銘、趙少康等事件，都能看出國民黨的黨務問題已經千瘡百孔，全面改革已是當務之急。現在的主事者既然沒有辦法全面革新，但最低程度至少應做到「對當事人尊重」吧！

(中時 )