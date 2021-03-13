政大地政系17日起邀請知名校友「回娘家」返校演講，其中包含台中市長盧秀燕、財政部政務次長莊翠雲、摩斯漢堡董座林建元等人皆受邀。政大地政系系主任孫振義表示，外界對地政系常是一知半解，舉辦名人演講，目的即是「了解系友哪些人，是認識地政系最快的方式，來報讀，就有機會成為這些看板人物。」

政大地政系自3月17日起至6月2日舉辦實務專題演講：「地政職涯分享與展望」，共邀請到6位知名系友返校座談。

孫振義提到，舉辦系列演講，主要是對準高中生，讓學子能透過聆聽演講，快速並有效認識地政系，也讓學生了解，地政系畢業後的就業方向，演講的知名學長姐也會透過演講的方式，提供後進在學涯與職涯上的豐富建議。

除了讓專業講者對高中生分享生涯規畫，孫振義也說，邀請知名系友返校，另一方面的考量當然是加強連結，邀請這些分布於產官學研等領域的重量級學長姐回娘家，更能拓展系上對外的關係鍊。

本次受邀演講人當中，最醒目者莫過於台中市長盧秀燕。對此，孫振義直言，盧市長政務繁忙，安排時間的過程確實非常不容易，但「盧學姐」願意出席，對系上學弟妹還有有意報讀地政系的高中生來說，實非是一種鼓舞，「盧市長是看本人物的代表」，願意在百忙之中，返系分享就學與從政經驗，就是一種回饋。

(旺報 )