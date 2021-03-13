近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收。（翻攝自西本貿易公司官網／林良齊台北傳真）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

近日日本西本貿易公司（Wismettac）公告因台灣外銷至日本香蕉中，遭驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，因而公告回收。農委會農糧署副署長姚志旺坦言確有此事，但僅為個案，其餘的貨櫃均合格。但本月起台灣鳳梨被大陸禁輸入，執政黨高調批陸並發起「吃鳳梨救台灣」活動，如今香蕉卻被日本退貨，讓網友驚呼：「民進黨臉丟光了！」也有網友認為，與其仇陸不如先反省自己，執政黨一看到日本就閉嘴的態度，更顯雙重標準。

據農委會統計指出，去年我國香蕉出口至日本達3334公噸、達558萬美金，為最大出口國。

姚志旺表示，百克敏在我國與日本皆為合法用藥，初步瞭解僅有此貨櫃農藥超標，約影響750箱，回收後由日本就地銷毀，目前也已掌握供貨的外銷供果園，後續會加強輔導。

消息一出，網友反應相當熱烈，紛紛回應：「民進黨臉丟光了！」「出口前不把關，只會怪別人，1450及817醒一醒，還在相信這個政府？陳吉仲早該下台！」「蕃薯人的劣根性：日本阿爸檢測水準高 好棒棒」、「小英：這是自由香蕉，竟給老娘回收？」「有政府好辦事，香蕉國家隊成立了。台灣人吃起來」。

此外，也有網友認為：「又要政治操作買回嗎？所以人家不要有他的道理，遇到日本就不敢嘴了吧」、「以後台灣的水果，也不必外銷了，民進黨政府可以實施全台配給制，每家每戶每月要認購多少公斤的各樣台灣水果」、「如果這是大陸測出來的，會不會又說是對台灣的不友善？先反省自己吧」。

(中時新聞網)