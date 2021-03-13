苗栗農工森林科退休老師教導正確植樹方法。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與地方政要共同填土。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及地方政要20餘人共同在竹南鎮大厝公園植樹慶祝植樹節。（謝明俊攝）

苗栗縣徐耀昌主持植樹節活動

苗栗縣政府為了慶祝植樹節，13日上午在竹南鎮大厝公園舉辦植樹活動，由縣長徐耀昌等人共同種下台灣櫸木、赤臘樹及流蘇樹等多棵樹苗，縣府為了綠化環境及永續地球，今年準備了20萬顆樹苗發放給18個鄉鎮市，希望讓苗栗的好山好水更美好。

竹南鎮大厝公園位在大厝里活動中心旁，對面正是去年開啟用的獅山親子運動公園，公園設置已有相當時日，但綠化植被栽植不足，竹南鎮公所因而建議縣府今年的植樹節慶祝活動，選在大厝公園舉行，不僅加強公園綠化效果，更可與獅山親子公園相互輝映，形成一個綠化環境，讓附近住戶增添綠建築的效果。

今年受限於疫情影響，原本過去植樹節都會舉辦的發送民眾樹苗活動，今年決定取消，改由各鄉鎮市公所統計所需樹苗數量後，由各鄰里辦公室及社區發展協會等單位協助發送，有需要的民眾直接向里辦公室或社區發展協會領取，不再集中排隊領取。

13日上午舉行的植樹節慶祝活動，由苗栗縣長徐耀昌領頭主持，現場並將過程作成直播，包括立委陳超明夫人吳麗利、苗栗縣議長鍾東錦、縣議員廖秀紅、陳碧華、余文忠、林寶珠、廖英利、劉順松、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、鎮代表陳怡樺等20餘位地方政要到場共襄盛舉。

13日在大厝公園所栽種的樹種包括了台灣櫸樹、赤臘樹及流蘇樹，都是非常優良的樹種，主辦的縣府農業處並請來苗栗農工森林科退休老師到場教導種樹的要訣，並親自帶領徐耀昌等人依照標準程序栽種樹苗，從挖掘樹穴、施肥、種樹、填土、壓實到澆水，其中有許多小撇步，只要照著做，就可讓小樹長得又好又快。

苗栗縣政府農業處今年共準備了20萬棵各種樹苗，包括最受歡迎的桂花、櫻花等等，歡迎縣民踴躍到各里或是社區發展協會辦公室登記，將從下週起開始發送。

(中時 )