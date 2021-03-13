印度外交部次長席林格拉昨晚在四方安全對話領袖峰會結束後告訴印度媒體，美日印澳4國將集中資金和資源，2022年底前在印太地區配送10億劑新冠肺炎疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨晚透過視訊出席四方安全對話（Quad）首次領袖峰會，會中就對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情交換意見，並同意推動一項疫苗計畫。

印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）在四方安全對話領袖峰會結束後告訴印度媒體，四方安全對話疫苗計畫是一個以信任為基礎，且傳達信任所建立的疫苗供應鏈。

席林格拉解釋這項疫苗計畫說，4國同意匯集各自擁有的財政資源、製造和生產能力及物流後勤實力，提高印度太平洋地區的製造和配送疫苗能力。

他指出，4國認為透過這項疫苗計畫將加快新冠肺炎疫情後的復原進程，讓家庭和企業能把新冠肺炎危機拋在身後。

在這項疫苗計畫中，將由印度生產美國研發的新冠肺炎疫苗，並由美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation，DFC）和日本國際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation）出資支持，且由澳洲資助培訓，為疫苗配送的最後一哩路提供後勤支持。

席林格拉表示，這些疫苗配送與後勤支持，主要將在太平洋島嶼、東南亞和印度洋國家。

他也說，這項疫苗計畫將不會影響供應給印度13.5 億人口使用的疫苗生產。

這項四方安全對話疫苗計畫被外界認為是阻止中國透過疫苗外交擴大區域政經與軍事影響力。

專家指出，從中國「一帶一路」倡議對斯里蘭卡等小國產生的債務陷阱可以看到，專制中國提供援助目的是藉此掌控小國的政經與發展，這將對民主世界和區域產生嚴重不良影響，四方安全對話推動的疫苗計畫，有助阻止專制中國疫苗外交帶來的不良影響。

(中央社)