大陸知名手機品牌小米先前在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和財政部，促撤消對其的投資禁令。美國法院美東時間12日裁定暫停對小米的投資禁令，批出臨時禁制令，解除美國政府原定下星期起生效、禁止投資小米的命令。

同日，MSCI表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數或定制指數中剔除小米B類股，將繼續關注有關小米的後續發展。

香港信報13日報導，距離美國限制小米股票交易的禁令生效僅幾天時間，美國哥倫比亞特區法院就小米起訴美國防部一案發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為所謂「與中國軍方相關企業」政策的生效或實施。

報導稱，美國政府在2021年1月中旬公布，把小米、中國商用飛機公司、中國航空集團等9家中國企業，列入與解放軍有關聯的中國企業制裁名單，要求美國人在一定期限內出售這批公司的股份，禁令原定於下周生效。

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