春季到來，各家美妝品牌紛紛為熱銷商品換上限量包裝，SK-II、FANCL、SABON、Aesop都是台灣女性非常喜愛的品牌，3月陸續推出各種限量包裝，預計將引發一波搶購熱潮。

▍1.SK-II青春露 春日娃娃和服限定版

超萌春日娃娃造型於去年掀起一股搶購狂潮，讓眾多保養控們愛不釋手、為之瘋狂；今年再度驚喜現身，推出青春露春日娃娃和服限定版，為黑色妹妹頭及粉紅娃娃頭兩款瓶身分別穿上色彩鮮明的粉紅與紅色和服新裝，結合暖色系色塊線條，更展露出活潑動人的風格，讓SK-II經典暢銷的青春露不僅是保養品，更是引領春日潮流的最佳指標。

SK-II明星商品青春露推出春日娃娃和服限定版。（邱映慈攝）

青春露春日娃娃和服限定版的包裝紙盒也充滿玩心和巧思。（邱映慈攝）

▍2.FANCL王牌卸洗 粉漾櫻花珍藏版

2021年FANCL為明星商品MCO速淨卸妝液、淨膚柔滑潔顏粉換上柔美新裝，限量推出「粉漾櫻花珍藏版」。以櫻花紛飛柔美意境，搭配寶寶粉與寶寶藍的可愛瓶身色調，加上「CHERISH the PRESENT」(珍惜當下)可愛文字設計，傳達每一次的保養都應珍視肌膚真正需求，在重要潔膚環節，更要以安全的方式，徹底卸粧、洗淨髒汙，不為肌膚增添額外負擔，打造健康、年輕的未來美肌。

MCO速淨卸妝液、淨膚柔滑潔顏粉換上柔美新裝，限量推出「粉漾櫻花珍藏版」。（圖／品牌提供）

▍3.SABON X PETER SU療癒之書

SABON明星三部曲為生活注入儀式感，每一天的沐浴時刻，伴隨香氣與「清潔、磨砂、修護」三部曲，用心在沐浴這件小事，就是創造儀式感最簡單的方式。

沐浴時以SABON明星三部曲進行「清潔、磨砂、修護」三步驟，讓生活注入儀式感。（邱映慈攝）

PETER SU和SABON合作，推出第一本聯名療癒之書，即日起至4/8單筆消費滿2000元，可以NT990加購限量的PETER SU聯名「SABON X PETER SU療癒之書」。每一本療癒之書皆附上迷你PLV明星三部曲與PETER SU十句療癒之語。每一次的沐浴前，抽一張療癒之語，給予自己療癒的指引。療癒之語小卡亦可以作為書籤。

PETER SU和SABON合作，推出第一本聯名療癒之書。（邱映慈攝）

每一本療癒之書皆附上迷你PLV明星三部曲與PETER SU十句療癒之語。（邱映慈攝）

▍4.Aesop & RÆBURN 探險家隨行組

Aesop首度與以打造永續環境為主軸的設計品牌RÆBURN攜手合作，推出了便於隨身攜帶的收納手袋「探險家隨行組」，無論是每日通勤、出差，或長途旅行，都非常方便隨身攜帶。

RÆBURN探險家隨行組。（邱映慈攝）

「探險家隨行組」內容物有：賦活手部乾洗清潔露、賦活芳香手部乾洗噴霧、賦活芳香護手霜，收納手袋由80%「消費前回收再生棉」製成，也就是全新但不被用作消費品的剩餘再生棉布重新織造染色。三款內容物裡，賦活芳香手部乾洗噴霧是全新產品，可以從容在無水的環境下清潔雙手。

「探險家隨行組」內容物有：賦活手部乾洗清潔露、賦活芳香手部乾洗噴霧、賦活芳香護手霜，圖中的「探險家隨行組」為一般版包裝。（邱映慈攝）

(中時新聞網)