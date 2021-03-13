苗栗縣大山國小獲得2020年臺美生態學校最高榮譽「綠旗認證」，縣長徐耀昌表揚。（巫靜婷攝）

苗栗縣新南國小獲得2020年臺美生態學校最高榮譽「綠旗認證」，縣長徐耀昌表揚。（巫靜婷攝）

苗栗縣參與2020年總統盃全國角力錦標賽、全國中等學校角力錦標賽等賽事，榮獲21金23銀31銅，縣府表揚優秀選手及教練。（巫靜婷攝）

苗栗縣參與2020年總統盃全國角力錦標賽、全國中等學校角力錦標賽等賽事，榮獲21金23銀31銅，縣府表揚優秀選手及教練。（巫靜婷攝）

在柔道、角力項目，於全國賽事拿下5金4銀6銅的致民國中，獲苗栗縣政府表揚。（巫靜婷攝）

大山國小獲得臺美生態學校綠旗認證，以木創教室動手做來培養學生的核心素養。（大山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

大山國小獲得臺美生態學校綠旗認證，以木創教室動手做來培養學生的核心素養。（大山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

全國目前僅有14所學校，獲得臺美生態學校最高榮譽「綠旗認證」，去年獲得綠旗的5所學校中，有2所來自苗栗縣，分別是竹南鎮的新南國小及後龍鎮的大山國小，苗栗縣長徐耀昌給予表揚，另於昨日表揚活動中接見績優體育選手及教練，肯定苗栗學子優秀的體育表現。

為鼓勵學生積極參與環境學習並展開行動，建立永續的環境素養，進而擴展到社區，共同解決環境問題。行政院環境保護署指出，台灣自2014年啟動臺美生態學校至今，共有439所學校加入，291所學校通過認證，包含14所綠旗、108所銀牌及169所銅牌。

2020年臺美生態學校認證，共有5所學校獲得最高榮譽「綠旗認證」，其中2所學校來自苗栗縣，分別是新南國小及大山國小，新南國小以藥草植物為核心，讓學生了解藥草植物的特性與效用，發展一系列藥草課程，更研發藥草防疫包；大山國小則以木創教室動手做來培養學生的核心素養。

大山國小校長徐慶宏表示，臺美生態學校認證的訪視委員，重視小朋友的表現，而非訪視資料，且提出認證要1年的期程，這1年要讓小朋友探索校園生態議題並提出解決策略，再實際付出行動，讓生態環境更好。大山國小以氣候變遷、校園棲地生物多樣性、永續食物食農及健康教育，3方面為主軸。

縣長徐耀昌肯定綠旗學校優秀表現，並接見表揚績優體育選手，苗栗縣參與2020年總統盃全國角力錦標賽、全國中等學校角力錦標賽等賽事，榮獲21金23銀31銅，豐碩成果有賴學校及教練的用心。其中拿下5金4銀6銅的致民國中，同時也是體育績優學校，校方培育選手文武合一、學術並重。

致民國中校長郭家豪指出，依照教育部發展宗旨推動體育班，三級培訓從國小、國中、高中，一路紮根確實。體育班課業較弱勢，升學輔導方面透過縣府向體育署申請學業輔導計畫，學校利用晚上或假日時間，幫選手補課加強，因為出賽都是上課時間，建立好補課機制，參加比賽才能讓課業無後顧之憂。

(中時 )