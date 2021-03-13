一年內有兩位至親離世，對一個家庭來說是件悲痛的事，為免喪事接三連三發生，民俗上有「祭三喪」科儀，避免家族中第三人過世。命理師楊登嵙指出，「祭三喪」儀式類似「送肉粽」，最好避開法事路段，萬一湊巧遇到，一定要向法師或道士求取平安符帶在身上，以免招受沖煞，帶來厄運。

媒體報導，台中市梧棲一戶人家一年內2名親人相繼離世，由於擔心會再有第3人去世，於昨日晚間進行「祭三喪」儀式。該戶人家貼出公告，提醒民眾避開該路段，以祈求平安順利。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，舉辦「祭三喪」科儀，喪家會請法師或道士準備稻草人，雞、鴨作法事。儀式中用稻草人代表頂替第三人，並用活雞取雞冠血「開光畫符引路」，再用活鴨取口唇血「壓煞作法」，之後再將雞及鴨放生，稻草人隨同第二位亡者及棺木出殯，稻草人埋葬至墳墓附近。

不過，現代多數人遺骸入靈骨塔，所以科儀也隨時代變化而調整，稻草人會在殯儀館火化掉，代表煞氣離去，避免家族中第三人過世。楊登嵙提醒，民眾若在路邊看到雞及鴨，千萬不要亂撿回家，因為拿人錢財與人消災，若碰了煞氣、厄運會跟著回家，輕則衰三年，重則恐喪命當替死鬼，不得不小心！

(中時新聞網)