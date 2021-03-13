今天是228受難者湯德章殉難日，各界追思緬懷。(曹婷婷攝)

3月13日228受難者、人權律師湯德章殉難日，也是台南市政府訂定的「台南市正義與勇氣紀念日」，湯德章紀念協會歷年來固定在這天於湯德章紀念公園追思湯德章，不少民眾前來獻花，今年格外不同的是，湯德章故居也從今天起正式蛻變為「湯德章紀念館」，讓後人知道湯德章的歷史。

今天上午，包括湯德章養子湯聰模、前台南市長張燦鍙、台南市長黃偉哲等人都到湯德章紀念公園表達追思，感念湯捨生取義、守護台灣民主的精神。88歲的湯聰模說，台灣已是民主國家，誠如父親受難最後一句遺言「台灣人萬歲」，期望大家攜手共同努力前進。

前台南市長張燦鍙任內將民生綠園正名為「湯德章紀念公園」，他回憶，當時還小的他風聞「台南出代誌了」，當天學校甚至提早放學，他路過公園被擠在人群中，目睹湯律師從容就義，臨死前高呼「台灣人萬歲」。

當年儘管懵懂無知，但這個畫面在他心中烙下難以抹滅的深刻印象，長大後從政，進一步了解228歷史，更加感佩湯律師精神。

湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，湯德章為了保全許多參與反抗的學生，拒絕提供姓名資料而罹難，保全了無數性命，所彰顯的是台南人的精神，更是民主與民權的象徵。立委郭國文說，3月13日除了追思湯德章，最重要的彰顯湯的正義與勇氣，未來希望能拍成電影。

黃偉哲表示，228事件中，湯德章為了保護許多熱血青年和學生，他把所有資料都銷毀，然後一個人獨立承擔，用生命守護台灣，希望台灣的民主能經由他的犧牲，深植在每個人心目中，並用實際行動實踐民主的意義，這就是追思會的重要意義。

(中時 )