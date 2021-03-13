玉山下雪成夢幻銀白仙境。（圖／氣象局提供）

玉山今天突然降雪，下午2時積雪累計0.7公分。（氣象局提供）

玉山飄三月雪！氣象局今下午表示玉山站在13時25分開始下雪，14時累計積雪為0.7公分，畫面中可見玉山一片白茫茫的，看起來相當夢幻，而氣象局長鄭明典也立即在臉輸分享此消息，不少網友看了紛紛直呼漂亮。

玉山今下午1時左右下雪，一片霧茫茫成夢幻銀白仙境。（圖／氣象局提供）

氣象局今（13日）表示，玉山站突然在13時25分開始下雪，直到14時積雪為0.7公分，到了14時41分現場積雪約2公分。只見玉山站的地面上出現白色的積雪，整體看起來霧茫茫，有種夢幻飄渺的感覺。其中有張捧雪照可見，雪的顆粒很大，對此，玉山站回應，「此固態降水型態雪粒，白色不透明冰粒之固態降水，直徑不足1mm。」

玉山今天13時25分開始下雪。（圖／氣象局提供）

玉山飄三月雪。（圖／氣象局提供）

而氣象局局長鄭明典也發文表示，玉山北峰又飄雪！引起網友討論，「三月雪」、「怎麼現在還有雪？」、「平地還是熱爆了」、「太酷了，三月雪」、「好漂亮啊！」

另外，今天中午12時25分南投合歡山松雪樓附近下起了冰雹，不過下的時間並不長，約只有2、3分鐘而已，當時山上溫度約10度左右，冰雹落到地面後，很快就融化了。

(中時新聞網)