玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真）

玉山降下3月雪！中央氣象局指出，玉山氣象局從今天下午1點25分開始下雪，直到下午2點為止，已積雪0.7公分。

宜縣長青食堂 恢復共餐
南部午後陣雨 水利署啟動人工增雨

(中時 )

#玉山 #3月 #降下 #中央氣象局 #氣象局