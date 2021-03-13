玉山降下3月雪 積雪0.7公分 14:512021/03/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 玉山降下3月雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 玉山降下3月雪！中央氣象局指出，玉山氣象局從今天下午1點25分開始下雪，直到下午2點為止，已積雪0.7公分。 宜縣長青食堂 恢復共餐 南部午後陣雨 水利署啟動人工增雨 (中時 ) #玉山 #3月 #降下 #中央氣象局 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朴子配天宮媽祖遶境 5／3登場 04:102021/03/13 焦點要聞 江基名特展《凝》 以雕塑透視世界 04:102021/03/13 企業經營 北台灣最大霧社櫻盛開 宛如雪白瀑布超美 12:192021/03/13 寶島 楊象搖滾山水《序》3／20展出 04:102021/03/13 產業．科技 玉山再飄三月雪 合歡山下冰雹 15:582021/03/13 生活 法男來2月確診 在台感染機率高 04:102021/03/13 焦點要聞 國二女毒害同學 3萬和解破局 04:102021/03/13 社會新聞 斥資5.47億 桃園大有停車場上梁 04:102021/03/13 地方新聞 新店「地政專車」3／16您相見在石碇 09:392021/03/13 區域情報-新北 玉山下雪成夢幻銀白仙境 合歡山突降冰雹 14:372021/03/13 生活 防疫不鬆懈 中市清明祭祖免費接駁專車3／20起跑 10:582021/03/13 寶島 生活熱門新聞 獨》阿伯捷運看謎片一旁妹子找到了 爆影片3人行 - 生活 年輕夫妻罹肝癌！愛吃這種水果惹禍 醫警告：3食物別亂吃 - 生活 新北樹林線LG11站 依規定於環差核定後始得動工 - 生活 明天「頭牙」土地公慶生！命理師：準備這3樣供品財運旺一整年 - 生活 大內宣破功！輸日香蕉農藥超標6倍 貿易商急回收 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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