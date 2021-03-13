攻城獅後衛宋宇軒進場穿著簡直就在展現自己結實的六塊肌。(攻城獅提供)

為了搭上今年白色情人節熱潮，新竹街口攻城獅在13日主題周「獅戀無罪」規劃一系列活動，除了賽前的攻城獅情侶版訓練營，更特別在新竹縣體育館南門一樓外規劃星光大道，讓攻城獅球星們穿著專屬帥氣裝扮進場，發揮球星獨特且魅力無窮的男友力，現場吸引破百球迷拍攝。

這次攻城獅情侶版訓練營，除了邀請目前擔任攻城獅顧問的前洋將雷特擔任總教練，搭配UBA得分后陳芷英，替獅紫軍情侶規劃系列籃球體驗課程，原本個性就很外放的雷特，更讓整個訓練過程變得更加有趣生動，也給這些獅紫軍情侶一個難忘的體驗。

至於賽前的星光大道，最吸睛的無疑還是目前還在養傷的攻城獅後衛宋宇軒，他把上半身的襯衫打開，露出自己結實的六塊肌，頓時吸引不少迷妹目光，也把同樣只穿白色內衣登場露肌肉的盧哲毅比了下去，林力仁則是把自己的愛狗帶著一起進場，展現居家好男人的陽光形象。

攻城獅人氣王高國豪進場穿著只算「普通」。(攻城獅提供)

(中時 )