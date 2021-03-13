郁方日前在臉書披露，前往銀行存6萬多元孩子壓歲錢，離開半小時後，銀行致電她有短少4000元，要她在銀行下班3點半前返行補繳，還說正在調監視器，讓個性溫和的郁方罕見暴怒，更打到總行客訴。不過13日郁方出席華視、公視台語台《婚姻結業式》開鏡記者會，坦言銀行在1天內向她道歉，也解決缺額問題，郁方決定加碼捐8000元給慈善團體，「他們難免有疏失，不要失去對他們的信賴，我覺得老天爺安排這些經驗都有道理」。

郁方說，小孩壓歲錢有92張，中間有百鈔、千鈔，她擔心算錯數目，因此請銀行幫忙算，得知總額是6萬6200元，她同時辦理其他業務，臨櫃待了將近40分鐘，離開後1、2小時銀行才說帳有問題。她能理解銀行人員也著急，語氣沒那麼緩和，po臉書後發現很多人有同樣遭遇，甚至還有10幾家銀行主動連絡要幫她開戶，她笑說「開這麼多戶幹嘛，沒這麼多錢」。

《婚姻結業式》開鏡包括謝祖武、張本渝、夏如芝、尹昭德、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐、陳慕義、陳瑋薇、蘇韋華、謝雨芝、廖妹仔等出席，劇中探討許多婚姻問題，郁方戲裡飾演兩性專家，戲外和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近15年，她坦言仍在學習婚姻，有些親密關係時間久了，會忘記彼此的禮貌，現在她和老公說話，仍會把「親愛的」「謝謝」掛嘴邊，形容「這些像利息，越存會越多」。

郁方被問到對何如芸嫁入豪門，如今對簿公堂的看法，她認為「婚姻無所謂對錯、方向走不一致，一別兩寬各自天涯也好」，更坦言在結婚前就應有最壞打算，「我們一開始沒準備要結婚，是從朋友先做起，再到男女朋友、進入婚姻」。何如芸則透露，25日將進行第3次開庭，她基於尊重法庭、律師，幾乎全程參與，僅1次未到，但都未見對方出席，也無法遇到當事人，「很多事情要透過轉達，是有困難的，所以才會這麼久」，她2兒子先前快閃回台1個月，要等6月才能母子再聚。

華視、公視台語台《婚姻結業式》10日舉行開鏡記者會，前排左起郁方、張本渝、何如芸，後排左起梁赫群、謝祖武、馬力歐。（盧禕祺攝）

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