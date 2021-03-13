46歲洪姓男子13日清晨6時許，開著市價百萬的藍色奧迪轎車，先是衝撞文山一警分局正門旁，又轉進後方停車場亂撞，總計造成17部警用汽車、機車毀損，洪就逮心情平復後，向警表示今年1月他到社會局辦公室申請急難救助遭拒，後來還被警方壓制、強制送醫，他今天越想越不爽才會開車撞警察局。

文山一警方指出，洪男領有殘障手冊，另因精神狀況不穩定曾就醫，今年1月5日，他前往興隆公宅12樓社會局辦公室申請救助，但因條件不符無法順利申領，洪為此情緒失控，先是用頭撞玻璃，後又拿出1把鐵槌砸桌子，嚇得社會局員工紛紛閃避並報警。

文山一警方到場後，試圖安撫洪的情緒，並找救護車請其送醫，且試著拿走洪的鐵槌，不料洪持續暴走，雙方發生拉扯扭打，最後警方合力將他制伏並強制送醫，過程中雙方均有受傷。

洪說今早在家他想到此事，越想越不爽，才會開車衝撞警局，洪撞警局後包括頭部、身體均有擦撞傷，經送醫治療後下午心情較為平靜，才向警方說出此事，目前正在製做筆錄，全案依毀損及公共危險罪偵辦中。

(中時 )