【愛傳媒滾動力頻道專欄】很多人說自己會選擇走進哪一路專業，其實很多時候，更像被這門專業的迷人之處召喚而來。

眾多科目中，從小最吸引黃同弘的就是地理課，他常望著地理課本上的某張地圖，整天想像平原上應該要有什麼樣的城鎮，海岸線上若有一座港口，它又帶有什麼功能，這些聚於地圖之上的符號，神秘的足以讓黃同弘的想像力馳騁一整天。

這門從地圖滋生而出的愛好牽著黃同弘，讓他在成年後，除了成為一位稱職的「地圖控」，更深化他對於環境的關愛。

然而這時的黃同弘已具備解讀航空攝影的專業知識，左手以科學的角度解析航拍機載帶來的精細影像和各種「觀看」的方式，如何協助地主判斷土地將可進行的利用或作物栽種，同步對農林病害領域的調研帶來裨益。

右手以文學之眼，反思他所居住的土地、奔跑的田埂，為何在給水路（直接供水入田之小渠道）上逐漸印上了鐵蓋，而原來的農田在時光遷徙中，何以長出了一幢幢猶如疤痕的違章工廠。

對黃同弘來說，「地理」與我們走過的歷史和生活形式有著深刻的扣連，航空攝影得以從影像帶大眾「俯」觸山巒、谷地和海岸的局部面貌，在每一次的觀看、探查和紀錄中，他渴望居住在這群地景之間的我們，能隨著這些大地上起伏承載的抒情紋理，再一次用不同的視角，擁抱這塊離我們既遠又近的島嶼。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)