年輕小夫妻輟學打拚，好不容易存夠錢買房與開店，結果竟然雙雙罹患肝癌。原來夫妻倆怕浪費，便常將店裡腐爛壞掉的水果撿起來吃，認為切掉壞掉的部分就能吃，對此，醫師表示，長期食用爛掉的水果恐致肝臟病變，並提醒過期的奶製品、變苦的堅果以及發霉的大米也別亂吃，變質後恐出現黃麴毒素，吃多了可能會損害肝臟。

綜合陸媒報導，一對90後的小夫妻國中畢業後，就輟學外出打工，成年以後兩人便登記結婚，在努力打拚之下，在城市裡買了房子，也開了一家水果店，美好的生活正要開始，夫妻倆人卻雙雙罹癌。

據報導指出，夫妻倆起初只覺得有點疲憊乏力，後來丈夫的眼睛與皮膚開始發黃，而且日漸消瘦，而太太則是常常食慾不振，狀況持續一陣子後，兩人終於就醫檢查，沒想到竟是「肝癌」找上門，其中丈夫的狀況較為嚴重，太太則是肝癌早期。

兩人入院治療後，對肝癌有了進一步的了解，才知道自己發病的誘因。夫妻倆打工存前開了一家水果店，但他們都不捨得吃好一點的水果，因為想著可以多賣錢，因此常想著不要浪費，便家店中腐爛壞掉德的水果撿起來吃，將壞掉的部分切掉吃剩下的，結果這個壞習慣卻害了兩人。

醫師表示長期食用爛掉的水果，可能容易導致肝臟病變。此外，過期的奶製品、變苦的堅果以及發霉的大米也最好扔掉不要吃。因為這三種食物發霉變質後，恐出現黃麴毒素，吃多了恐會損害肝臟，甚至是誘發癌症。

而台灣肝病防治學術基金會第71期的會刊中提到，台灣環境濕熱，若食物保存不當容易會發霉，而發霉的食物視其污染程度，對人體恐會造成不同程度的傷害，甚至可能有致癌風險！如果是意外吃到1-2口並不用太擔心，但若長期大量食用則要小心。

台灣肝病防治學術基金會指出，食物放久恐滋生黴菌和細菌，沒注意就吃進肚子裡，恐造成食物中毒；而黴菌還會產生橘黴素、黃麴毒素等有害物質，其中黃麴毒素是一種有強烈生物毒性的真菌毒素，長期攝取會導致慢性中毒、急慢性肝病變，甚至死亡的嚴重後果。雖然目前黃麴毒素與肝癌間的關係尚未完全清楚，但有動物實驗顯示黃麴毒素的高度致癌性，B肝帶原者長期攝入恐大幅提升罹患肝癌的機率。

(中時新聞網)