擁有「台灣最美麗歐巴桑」稱號的藝人陳美鳳，即使已經64歲仍保養得宜，擁有前凸後翹的魔鬼身材和凍齡顏值，堪稱演藝圈美魔女代表，經常在社群網站分享生活日常的她，日前曬出在鳳梨園的網美照，一對傲人北半球及深邃事業線搶盡目光，引發網友議論。

陳美鳳在臉書曬出蹲坐在鳳梨園的照片，照片中她面帶笑容刻意不看鏡頭，似乎相當享受這難得的愜意時光，此外她頭戴白色帽子，身穿黑色Ｖ領上衣，一對傲人北半球及深邃事業線若隱若現，讓人充滿無限遐想，對此她也語帶感性表示：「用一顆感恩的心，去感激你身邊的人事物，你會覺得世界變得很美麗，有了一份美麗心情，生活就會充滿浪漫」，一席話讓大批網友大表贊同。

陳美鳳臉書曬出美照，好身材一覽無遺。（圖／陳美鳳 MeiFen臉書）

此篇PO文短短時間就吸引上萬網友按讚，紛紛留言：「用感恩的心去看世界，生活也會過的更快樂」、「這麼會是歐巴桑，看起來根本是美麗的姐姐啊」、「這張相片看起來好美喔～而且還有一顆真正美麗的心」、「打從以前到現在還是沒變，懂得人情世故，真是個美麗的漂亮女神」。

不過之前陳美鳳的健康狀況卻亮起紅燈，她在臉書曬出背面自拍照，保養得宜的她不僅露出白皙水嫩的肌膚，臉上更不見歲月留下的任何痕跡，不過背部卻貼滿藥膏，她也進一步指出因為腰部跟頸部發炎了，因此被整脊師告誡近期不要運動，以及不要太常低頭看手機。

(中時新聞網)