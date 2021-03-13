中央流行疫情指揮中心2月宣布購得COVAX平台20萬劑AZ疫苗，最快2月底，最晚6月就能運抵台灣。目前已經進入3月中，對於COVAX平台疫苗的進度，指揮中心發言人莊人祥坦言，確實遇到轉折，現正著手準備聯繫運送的問題，只要有好消息就會宣布。

莊人祥今天表示，台灣持續和COVAX聯繫當中，期間確實遇到轉折或一些問題，正持續研議解方，但他也透露，目前已著手準備聯繫運送的問題。強調只要一有好消息，就會立刻和外界宣布。

另一方面，近期外電報導指出，嬌生將供應COVAX平台5億劑疫苗。對於台灣有無機會爭取，莊人祥表示，台灣在COVAX平台上具有選擇權，若COVAX釋出選項，會再找專家討論。

台大兒童醫院院長黃立民表示，嬌生疫苗對於某些國家來說，如果不是很有錢、疫苗接種的基礎建設不完整，只打1劑會比較簡單，這樣就不用約第2次接種、不用考量隔多久接種，且保存容易，只要4度就可以了。

黃立民表示，嬌生疫苗只接種1劑的效果不錯，用的是人類的腺病毒，效果在腺病毒載體疫苗中算是不錯的，高達7成多，將來說不定還可搭配第2針打別的疫苗，不同國家可以自己去測試，可能會有更好的效果。

假設一個國家可以有百分百的民眾接種1劑嬌生疫苗，就已經可以有70%的人得到保護力，達到群體免疫，雖然有30%的個人可能是不安全的，但國家基本上是安全的，病毒就算進來，也很難傳開。

(中時 )