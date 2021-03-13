曾是U18世界盃棒球賽中華隊國手的國立體大投手李晨勳，熬過術後555天復健的日子，在109學年度大專棒球聯賽復出，回想起這段復健的日子，他坦言動刀後一度後悔，好在在學長陳偉殷鼓勵下重拾信心。

李晨勳過去在三級棒球就受到矚目，高中最快球速就可來到153公里，卻碰到手傷攪局，2019年入選國手卻沒有出賽，年底確定要赴美動刀，隔年1月接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術。

經過這段時間的復健，李晨勳今年3月4日在大專盃複賽中重返投手丘，吸引不少球探關注，傷癒復出首戰投了1局、最快球速146公里，8日再戰，最快球速來到149公里。

回想起動刀後的復健時光，李晨勳坦言一度後悔開刀，「原本以為復健很輕鬆，沒想到過程卻非常辛苦，狀況進進退退，心境也有些負面，一直想著何時能夠重回球場上。」

李晨勳透露，在美國、國體期間都有碰到國體學長陳偉殷，在他的鼓勵下讓他撐過這段難熬的復健時光；現在順利重返投手丘，李晨勳接下來希望一步一步慢慢來，逐漸拉長投球局數，未來目標仍是在旅外。

(中時 )