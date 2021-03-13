黃婷（右）日前上《幕前幕後偷偷看》接受主持人toto訪問。（POP Radio提供）

知名作詞人黃婷，日前受邀上POP Radio電台節目《幕前幕後偷偷看》，分享好歌與幕後動人故事，提到幫小鬼黃鴻升寫的唯一一首歌曲〈60億分之一〉，後來聽到小鬼唱完的成品，他真的把所有的字都放進去，而且一字不漏，完全沒有改動黃婷的歌詞、尊重創作人，他自己不斷練習把字都唱進去而不做刪減。有一次剛好黃婷受邀上電視節目，小鬼是主持人，小鬼一看到黃婷就突然跑來打招呼，流露崇拜神情開心地說：「〈60億分之一〉的歌詞是妳寫的吧，根本是在寫詩啊。」黃婷當時嚇一跳，也被小鬼的真誠感動。

〈60億分之一〉是她所有歌詞作品中字數最多的，達800多字，有點接近像寫Rap，也像是寫散文，有很多字數空間可以讓作詞人發揮，卻也非常的難唱，沒想到很多年後突然聽到小鬼離開的消息，黃婷再把這首歌拿出來聽，還是覺得小鬼當時真的唱得很好；這首歌歌詞寫到「如果我們有一天在地球兩端，我們相隔那麼遠，你還是會在我心裡」。後來這首歌在小鬼離開之後也被很多歌迷找出來聽，留言表示歌詞寫到他們想念小鬼的心情，黃婷也覺得很多巧合忍不住起雞皮疙瘩，好像是很久以前就寫下了對於一個人的想念。

此外，黃婷也提到為周華健寫的〈少年〉，黃婷從小就聽他歌，覺得很榮幸能跟他合作，這也是周華健的專輯最後收錄的一首，歌曲特別撫慰人心，某天曬衣服時一陣秋風吹來，黃婷突然有了感受，覺得人到了某個年紀一定會有很多感觸，更何況是經歷那麼多的周華健，有了歌詞開頭的兩句「有時候會想得很遠 許多年後我在人生哪一面」，因而順利完成整首歌。更多精彩內容與故事可收聽本周日晚上POP Radio《幕前幕後偷偷看》。

(中時 )