面對中國大陸主宰礦物市場之勢愈來愈盛，拜登政府正積極開拓關鍵礦物的供應，試圖確保供應鏈不致為北京所斷。不過，「Defense One」11日為文分析，即使美國礦業積極配合政府作為，想要迎頭趕上大陸仍需數年時間。相較之下，更廉價而低污染的做法，則是開採拜登政府忽略的海洋礦產。

文中指出，拜登於2月24日簽署行政命令，試圖保護美國關鍵供應鏈；其中涵蓋關鍵礦物。關鍵礦物是國防、高科技與其他商品不可或缺的重要成分。白宮聲明表示，「從電動馬達與發電機中的稀土，到飛機使用的碳纖維，美國需確保在國家危急之時，不依賴外國來源或單一節點耗竭」。

在拜登簽署的行政命令中，要求所有聯邦機構立刻對4大領域進行總體檢，以解決供應鏈中的脆弱點。4大領域包括原料藥、關鍵礦物、半導體與高能量電池。

文中認為，這道命令恰巧凸顯美國的困境，即自何處取得這些關鍵礦產。美國礦產探勘企業生產規模已縮減，探勘預算也縮減2位數。雖然在後疫情時代，美國採礦業將枯木逢春；但過去的衰退意味著美國企業一直沒有尋找新的礦物來源，遑論確保供應不斷。

相較之下，北京在關鍵礦物市場的主導地位日益鞏固。全球稀土約63%由大陸生產；在諸如鈷、鋰等其他關鍵礦物的開採，中南海不是控制就是享有戰略利益，而這些都是電動車電池的重要元素。

雪上加霜的是，根據世界銀行的評估報告，現有關鍵礦物的開採需要擴張5倍，才能滿足2050年的需求，這無疑讓美國陷入更深的斷鏈恐慌。

即使美國礦物探勘企業配合政府，積極提高生產，卻仍需要數年光陰才能迎頭趕上大陸。為探勘籌措資金、改善開採行動都非易事。在美國，獲得礦物探勘許可並開始營運耗時10年，而需要解決的問題不僅是時間、高額的金錢，還有汙染問題。

陸上開採造成龐大的環境負擔，考量到企業家必須兼顧環境、社會與政府要求，往往讓投資者裹足不前，進而影響資金的募集。另一方面，政府、投資者與消費者，不斷地施壓業者並要求更乾淨且道德的供應鏈，使得業者生產模式與過程的碳排放，受到更嚴密的審核，從而增加業者的成本與申請、營運的難度。

例如，光是生產1輛電動車，就需要50萬磅的原料。提煉原料與處理的過程，往往排放有毒的廢水，造成水源與其他自然資源遭到汙染。

文章建議，拜登可透過開採海洋中的豐富礦產，來解決關鍵礦物供應鏈的困境。光是太平洋克拉里昂•克里伯頓地區(Clarion Clipperton Zone)，就蘊藏數萬億的結核。其中，包含美國供應鏈所許的多種關鍵礦物。克拉里昂•克里伯頓地區橫跨夏威夷與墨西哥，面積約170萬平方英里，深度3.4英里，迄今仍未有人在此開採；不過，國際海底管理局(International Seabed Authority, ISA)已授權18個主權國家與企業許可證，對該區域進行探勘。

結核採自海床，對海洋生態體系的干擾大幅減少。與陸地採礦相比，過程製造出的碳汙染減少約90%。唯一缺點為運輸與加工過程，使用化石燃料。不過，海底結核的數量，絕對夠推動綠色轉型，並實現拜登政府供應鏈彈性的目標。

文中提到，拜登祭出的百日供應鏈總體檢，目的在於找出可於近日執行的措施。這將與國會一同合作，找出供應鏈上關鍵物品的脆弱點。文章建議，拜登可簽署《海洋法公約》，以為獲取更多海洋資源取得法律支持。目前中國大陸、歐盟與其他166個國家都是簽署國；但美國卻因該法對環境的高標準要求而拒絕簽署。面對美國供應鏈青黃不接的困境，是時候加入《海洋法公約》；更何況，拜登還想在全球領導氣候變遷的行動。

文中總結，拜登這紙行政命令，除了協助美國對抗全球氣候變遷，更還要保持在關鍵領域的技術領先。這項行政命令再也寫實不過；但需要將範圍擴張至海洋，以獲得建構供應鏈所需的彈性。

(中時新聞網)