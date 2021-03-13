中華職棒開幕戰今日17:05將在台南棒球場開打，由統一獅主場迎戰中信兄弟，總統蔡英文也將率領政府官員到場觀戰，包括中職會長蔡其昌，但就真的只是觀戰，確定不開球、不致詞，這是2010年之後首度總統蒞臨開幕戰。對戰組合是最經典的獅象戰，職棒元年亦是這兩隊擔綱開幕，內野票數日前就賣完，預估可坐滿7800人(防疫限制的最高容量)。

投手三冠王德保拉理所當然成為開幕戰先發，他去年厲害到以投手身分獲選年度MVP。可惜中信兄弟在台灣大賽飲恨，在3勝1負的聽牌優勢慘遭統一逆轉。季外他們將總教練換成林威助，他治軍嚴格，最基本就是要求所有人拿出「態度、禮貌、尊重」，今日德保拉就要幫「助總」搶下一軍執教生涯首勝。

統一獅由新秀古林睿煬擔綱主投，他才20歲又274天是史上「開幕戰最年輕先發」，若拿下勝投更是新紀錄了。古林睿煬在春訓被強襲球擊中腳部，但傷勢不重，總教練林岳平不更換先發，他因此也是首位高中畢業即選秀、然後搶到開幕戰先發的球員。「餅總」林岳平去年是生涯首季執掌一軍就拿下總冠軍，指揮若定備受讚譽，今年2月他才帶著球隊去總統府接受表揚。

今年最受矚目的是味全龍相隔21年重返中職一軍賽場，加上狀元郎王維中擔綱球隊首戰先發，成為新看點。味全龍14日將在台南棒球場對決統一獅，亦是他們職棒元年的老對手。

(中時新聞網)