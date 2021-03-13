一名許姓房東在租屋網上看到一名女大學生想要租屋，於是趁著帶女大生前往看屋時，好意找女生在屋內喝酒，但女方不勝酒力泥醉，許男在兩個小時內便進行性侵害2次，女方因此崩潰告訴母親，還泣訴自己快活不下去，母親憤而帶女兒去報案，新北地院依乘機性交罪將許男判刑3年10個月，可上訴。

根據判決書記載，許男於民國108 年7月透過租屋網站結識A姓女大生，因女大生想要租屋，於是帶她前往租屋處看房間，雙方事後在屋內聊天、飲用威士忌酒，但A女卻因當場酒醉，遭許男連續兩次性侵害。

女方醒來後發現許男躺在一旁，立刻責問是否有對她亂來，後來感覺到有異狀，於是離開現場前往醫院驗傷，發現真的已經遭受侵害。女方得知後幾乎崩潰，立刻傳送簡訊給許男表示，「我喝醉的時候你有對我怎麼樣嗎？」、「我不喜歡被欺騙的感覺，你可以跟我說實話，可以說，喔我只是因為你醉了，所以不是故意的，只是一時的衝動，還有我也希望你能解釋為什麼我會撞成這樣，我信任你，你卻將我對你的信任任意踐踏」、「再問你一個正經的問題，請問你有沒有流精液進去」、「如果可以我想知道事發經過」、「至少有個解釋也好」、「你到底都做了什麼」、「我信任你，你卻這樣對我」、「到底有沒有流進去」、「講清楚就好」等訊息給許男。

但許男卻相應不理，女方自覺羞愧下，透過LINE傳送「我覺得我好像快活不下去」、「我發生了一些事」、「我可能快被這絕望的感覺吞噬了」等訊息給母親，母親得知後立刻帶女兒前往警局報案。

許男辯稱，當天確實有與A女發生關係，是因為A女喝完酒後去上廁所，在廁所時間太久了，所以就去廁所查看，發現她下半身脫光衣褲在地板上睡著了，於是就將她抬到床上，這時A女就醒來一直叫他寶貝，還要他抱她，並起身爬到身上磨蹭，他受不了就主動脫女方衣褲後發生關係。

許男也表示，第2 次約在第1 次發生後2 小時，當時女方和他都躺在床上，他本來要拿手機在看影片，但女方忽然又靠過來叫他寶貝要討抱，他當時並未理會，但女方又爬到身上磨蹭，自己主動發生關係。

新北地方法院審理後認為，許男供詞反覆，趁女方因酒醉無意識之際，侵害女方之性自主決定權，對告訴人身心造成相當程度之影響，且未與女方達成和解，判刑3年10個月，仍可上訴。

(中時新聞網)