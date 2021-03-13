半導體晶片產能不足遲遲未見緩解，全世界晶片需求急遽攀升，由原先車用晶片的短缺蔓延至整個電子產業，前陣子傳出高通晶片短缺，影響部分智慧型手機的生產，最近業界又流傳出一封信件，關於美國晶片製造商邁威爾科技有限公司（Marvell Technology Group Ltd.）產能吃緊，信件內容指出，交貨期將拉長到34週，同時提升設備固定投資，以確保2年內的產能。

一名疑似邁威爾全球銷售資深副總裁Dean Jarnac在信中提到，供應緊張的情況下，IC交貨期將長達34週，同時為確保2年內的產能，邁威爾也會提升設備固定投資等措施，希望準時提交最新的長期訂單。但據IC通路業者安富利（Avnet）顯示，該公司交貨期的確為34週，但還是以官方公告為主。

邁威爾執行長Matt Murphy先前曾表示，供應鏈需要時間來提高產能以應對需求的激增，儘管對這些挑戰充滿信心，但預計晶片供應的缺口至少還會持續到2022年底。

晶片的短缺問題日益嚴重，高通先前表示，交貨期拉長至30週以上。據《路透社》報導，高通正在極力跟進市場上的處理器晶片需求。據三星電子消息指出，高通中低階應用處理器的短缺，導致三星中低階的機種產能受到衝擊；然而還不只這樣，有來自三星電子供應商消息透露，高通旗艦應用處理器驍龍888也面臨短缺問題。

(中時新聞網)