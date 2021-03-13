台北一名陳姓男子，在網路上一人分飾多角，冒充歌手林俊傑，不僅成功騙到網美清涼照片，還拿走40萬元，陳男被警方逮捕後，經調查發現，陳男在2018年曾騙走女藝人Apple 71萬元，根本是一名詐騙慣犯。

根據判決書，陳男去年5月透過社交軟體Instagram，私訊一名謝姓女子，表示可以幫忙介紹與歌手林俊傑合作，不過林俊傑要求先借款10萬至15萬，測試謝女是否值得信任，接著再用LINE暱稱「J」，假裝是林俊傑，要求謝女傳私密照，最後再假扮謝女好友，透過LINE向謝女表示「J就是林俊傑」。

經過多層矇騙，謝女不疑有他，傳送僅穿內衣褲的照片給陳男，隔天陳男再度私訊謝女，表示需要付15萬，堵住林俊傑女友的嘴，並要求將現金放在北車地下街。謝女事後認為被騙，原本想說算了不要與對方聯絡，未料陳男纏上謝女，繼續用林俊傑身分，威脅謝女若不借錢，就要散布清涼照，感到畏懼的謝女，遵照指示再次提領8萬元，放置在北車地下街，同天稍晚再匯2萬給陳男。

陳男前後詐騙得手40萬，被警方逮捕後對犯行坦承不諱，並歸還謝女40萬，法官審理此案時，認為陳男前年才因為類似案件遭判刑，現在又用類似手法詐騙，批陳男不知悔改，屬累犯，最後依詐欺、恐嚇取財罪，判陳男1年2月，得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)