外傳綠委吳思瑤本周在一場公會上，直言「我還想跟蔣萬安一直當同事」，蔣則不甘示弱說，「那妳之後跟我來北市服務」，首都市長之爭煙硝味不言而喻。對此，蔣萬安今天受訪時笑談，「我完全不記得」，還說「我們現在在立院很好啊」。被問到支持誰參選台北市長，前總統馬英九則說，支持國民黨初選結果推派的人選。

228公園福德宮今天舉辦防疫善款物資捐贈儀式，捐贈900萬給台北市政府，台北市副市長黃珊珊、前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安以及在地里長等均共同出席，由於黃珊珊、蔣萬安分別是民眾黨、國民黨2022潛在台北市長候選人，為原本捐贈儀式增添不少政治意味。

席間，馬英九和蔣萬安比鄰而坐，兩人不停交頭接耳，馬講到激動之處，搭配手勢說明，蔣則頻頻聆聽，點頭附和。

被問到在公會春酒上邀綠委吳思瑤一同去北市府上班，蔣萬安不斷「呵呵呵」笑談，直言「我完全不記得」，那天是藥師公會活動，當時現場非常熱鬧，大家互相寒暄打招呼，「我們現在在立院很好啊！」

媒體詢問，吳思瑤有邀請你繼續在立院當同事，頗有隱喻你「永遠當立委，搶攻市長不成」，蔣萬安依舊笑說，「那要問她，我不知道她的意思是什麼，我們現在就是很好的同事」，重申現場很吵，吳思瑤好像是希望「我們都是好同事」。

被問到是否力挺蔣萬安參選台北市長，馬英九不假思索地說，看初選結果，誰代表國民黨出征台北市長選舉，他就支持誰。

(中時 )