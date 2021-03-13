行政院長蘇貞昌昨(12)天接受「女兒」綠委蘇巧慧質詢，相較於對藍委的咄咄逼人，甚至不時出現反質詢，蘇備詢時不僅笑容全掛臉上，當蘇巧慧當面要資源，要求讓自己選區內的樹林、鶯歌成為台灣鐵道發展廊帶，扮演2022鐵道觀光年最好的代表，蘇貞昌當場阿莎力地表示「當然支持」。對此，新北市議員、國民黨發言人陳偉杰在臉書上狠酸，直呼「羨慕又感嘆，怎就沒有個當院長的爸爸呢？」

蘇貞昌昨天赴立法院備詢，再度上演「女兒質詢父親」的畫面。但蘇巧慧似乎是體恤蘇貞昌站一整天，她在15分鐘的質詢內，直接開口要蘇貞昌先坐在台下的椅子、別上台，並請交通部長林佳龍上台備詢，直到最後3分鐘，才要求蘇貞昌上台。隨後蘇巧慧當場向行政部門爭取資源，蘇貞昌則二話不說表示「當然支持」。相較於對藍委的質詢，蘇揆態度顯有極大差異。

見到這「父女情深」的一幕，陳偉杰在臉書上說，蘇巧慧委員質詢爸爸蘇貞昌院長，幾乎要什麼有什麼，要樹林三鶯鐵道廊帶沒問題、要建設資源沒問題，看在苦等不到北道路建設經費的淡水人眼中，是既羨慕又感嘆，怎就沒有當院長的爸爸呢？

陳偉杰指出，過去，蘇貞昌院長因為孫女教室沒冷氣，拍板定案全國教室通通裝冷氣，陳偉杰也希望蘇院長的孫女「能在上下班時間走一趟淡水、或是週末假日來淡水遊玩」，真正體會僅有台二線出入的塞車之苦，然後跟蘇院長說「爺爺，淡水好塞車啊！」，這樣淡北道路應該就可以迅速撥款、動工建設了！

陳偉杰衷心期盼擔任過台北縣長的蘇院長，可以多為新北市民著想，也拜託蘇巧慧委員能幫忙說兩句好話，淡北道路不只是淡水人的期待，也是新北市政府規劃爭取，對改善交通、促進地方發展都有幫助的重要建設，如今「萬事俱備，環評已過，只欠撥款」，能不能拜託讓蘇院長、蘇爺爺、蘇爸爸早日點頭答應吧！

(中時新聞網)