一名居住在雲林縣的廖姓男子2020年7月間行駛在國道3號，在短短7分鐘之內變換了9次車道，但每次切換都未全程打出方向燈，慘遭民眾檢舉，被開出9張罰單，一張4500元，共計4萬500元。雲林監理站呼籲，駕駛切換車道方向燈需「打好打滿」，否則荷包恐大失血。

據了解，日前雲林監理站接獲民眾申訴，指稱自己在變換車道時有打方向燈卻還是被開罰單，警方重新檢視檢舉影像後察覺，廖姓男子於去年7月25日行駛在國道三號北上路段，在高雄往雲林之間，於中線與外線車道來回切換，雖然有打出方向燈，但在車道尚未完全變換前即關掉，因此遭後方民眾檢舉。

而根據道路交通安全規則第109條第二項第二條指出，汽車駕駛人應於，左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。

對此，雲林監理站站長吳孟峰表示，過去也曾接獲多筆相同情況的申訴案件，理由全都大同小異，多數民眾均認為變換車道有打方向燈就好，卻忽略需要「全程」打燈的重要性。

吳孟峰也呼籲，駕駛人將方向燈打好打滿不僅是避免荷包失血，更重要的是防止其他車輛反應不及，達到降低與減少行車糾紛的效果。

(中時新聞網)